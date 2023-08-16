"Вагнерівці" в Білорусі: експерт спрогнозував, якій країні загрожує атака найманців Пригожина

Якщо ПВК "Вагнер" вирішить атакувати Україну, диктатор Олександр Лукашенко втратить Білорусь.

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Михайло Шейтельман вважає, що "вагнерівців" можуть кинути на атаку Польщі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко не збирається платити найманцям ПВК "Вагнер", які зараз знаходяться на території країни. Безкоштовно вони працювати не будуть, але створити проблеми для самопроголошеного президента можуть, тому потрібно кинути їх у бій. Яка країна може опинитися під загрозою, в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог, публіцист Михайло Шейтельман.

По-перше, Шейтельман пояснив, чому ПВК "Вагнер" опинилися в Білорусі.

"Це називається "жертва обставин", оскільки ПВК "Вагнер" у зв'язку з обставинами, ніяк не пов'язаними з Білоруссю та з нинішніми завданнями на фронті, опинилися в Білорусі з волі обставин. Тому що вони повстали, їх треба було кудись заховати, Білорусь попалася під руку, і більше було нікуди, тому що домовитися зміг лише Лукашенко. І ось вони там "чомусь". І тепер, після того як вони там чомусь стали проблемою і з ними треба щось робити. Щоб не було погано", - сказав він.

За словами політтехнолога, Лукашенко не збирається платити ПВК "Вагнер". Для цього потрібна завелика сума, якої у диктатора немає.

"Це приватна військова кампанія, вона заробляє гроші. І вона не буде безкоштовно працювати ні на Лукашенка, ні на кого завгодно. У Лукашенка грошей немає, і він до оплати їхніх послуг точно не готовий (...) Мільярд доларів на рік на це витрачати у Лукашенка, як і у всієї Білорусі, немає. Тому треба з ними щось робити, тому що або "Вагнер" піде і візьме Мінськ, що для нього взагалі не проблема", - вважає Шейтельман.

За його словами, проблему з "вагнерівцями" потрібно якось вирішувати. Відповідно, "Вагнер" потрібно буде кудись кидати в бій.

"Одразу відповім, що в Україну це практично неможливо. Припустимо, вони поїхали наступати в Україну, навіть всі 10 тисяч. Минулого разу на Київ наступало 70 тисяч російських "елітних" військ. Все це з величезною підтримкою ракет, авіації. І вони були розбиті під Києвом. Розбити це угруповання зайняло місяць і шість днів, причому так, що воно втекло з-під Києва. І це тоді були ще не укріплені райони. І це була українська армія, яка боролася лише тією радянською зброєю, що була на складах. А зараз там стоїть армія, яка навчилася вже в Швеції, Великій Британії та США, отримала західне озброєння, замінувала 20 кілометрів уздовж кордону в ширину, набудувала бетонних укріплень", - зазначив експерт.

Шейтельман припустив, що "вагнерівців " можуть кинути на Польщу.

"У Польщі теж, звичайно стоїть армія, і спробуй туди наступай – там і війська США, і німецькі війська. У Литві "Абрамси", польська армія в 300 тисяч. Але є нюанс. Якщо піти на Польщу, то у "Вагнера" є хоч якийсь шанс. Ти заходиш до Польщі, чіпляєшся за якісь села і починаєш там "бузити". Грубо кажучи, така терористична акція, і з тобою починає польська армія воювати, але там, всередині Польщі, тому що НАТО може злякатися наступати на Білорусь і знищувати військові цілі на території Білорусі", - вважає він.

Що стосується України, то вона не буде терпіти – щойно перша рота "вагнерів" увійде з півночі на українську територію, то Україна вдарить по Білорусі.

"Звичайно, по аеродромах, будуть знищені всі ці нафтопереробні заводи в Мозирі. Для цього вистачить безпілотників, ракет, і в цьому сенсі в України немає жодних гальм. Просто Білорусь буде знесена до біса. Я думаю, що українська армія здатна знищити білоруську армію в досить короткий термін і захопити Мінськ, якщо буде необхідність. Тому що шлях на Мінськ буде вільний. Хто його захищатиме? Білоруська армія? Ну, подивимося, що ці жовтороті мінські військові робитимуть проти українських "псів війни", які вже воюють півтора року, зі своєю радянською технікою проти "хаймарсів" і "леопардів". Тому я думаю, що Лукашенко в жодному разі цього не дозволить. Він розуміє, що у відповідь він втратить Білорусь. Але на Польщу можуть і напасти", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Шейтельмана Главреду про Пригожина і його плани в Білорусі:

Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

"Вагнерівці" у Білорусі

Євген Пригожин зі своїми найманцями з ПВК "Вагнера" відправився в Білорусь на запрошення самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка після військового заколоту і спроби походу на Москву.

Після цього повідомлялося, що біля кордонів ЄС серйозно загострюється ситуація. "Вагнерівці" почали підготовку білоруського спецназу недалеко від кордонів з Польщею. Як повідомляло Reuters, Білорусь може опинитися в повній ізоляції через "вагнерівців".

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вагнерівці рушили до Сувальського коридору і що Польщі загрожує гібридна атака. Він розповів, що понад 100 найманців ПВК "Вагнера" в Білорусі йшли в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею таі відокремлює Калінінградську область країни-агресора Росії та Білорусь.

Військовий експерт Олексій Арестович не виключає низку провокацій з боку країни-агресора РФ - аж до вторгнення в Латвію, хоча останній варіант позбавлений, на думку Арестовича, раціональних доводів.

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