Бійці ЗСУ в Бахмуті добилися часткових успіхів, йде оборонна операція - Сирський

Сили оборони України ухвалили всі потрібні рішення для оборони Бахмута, різні сценарії відпрацьовані на місці бойових дій, сказав Олександр Сирський.

https://glavred.net/ukraine/boycy-vsu-v-bahmute-dobilis-chastichnyh-uspehov-idet-oboronnaya-operaciya-syrskiy-10470358.html Посилання скопійоване

Бійці армії України героїчно б'ються в Бахмуті - Сирський / Колаж Telegram О. Сирський, соцмережі

Бійці армії України показали свою здатність битися в дуже складних умовах і знищувати ворога. В Бахмуті вдалося добитися часткового успіху в наступальних діях в рамках військової операції з оборони міста. У координації з командирами на місцях ухвалено всі необхідні рішення і відпрацьовані сценарії. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

Як повідомляє Military Media Center, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський написав про те, що просування українських військ у Бахмуті – перший успіх наступальних дій у рамках військової операції з оборони Бахмута.

За словами воєначальника, українські бійці героїчно б'ються з російськими окупантами і розбивають плани ворога.

відео дня

"Останні декілька днів показали, що ми можемо рухатися вперед і знищувати ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які борються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - сказав Сирський.

Також він додав, що наразі слід говорити тільки про частковий успіх. І саме так слід сприймати ситуацію, оскільки операція в Бахмуті триває.

"Всі необхідні для оборони рішення були прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали прямо на місці бойових дій", - підкреслив Олександр Сирський.

У Бахмуті складна обстановка

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі написала, що в Бахмуті та околицях дуже складна ситуація. Українським військам вдалося просунутися завдяки героїзму сил оборони України.

"У Бахмуті і в околицях наразі все складно. Дуже. Попри все, вдалося нашим військам кілька днів просуватися. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - сказала вона.

Також вона додала, що окупанти РФ підтягують до околиць міста своїх штурмовиків. Йдуть важкі бої.

"Росіяни не змінюють своїх цілей. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Йдуть важкі бої. Триває оборона Бахмута", - підкреслила Ганна Маляр.

Ситуація в Бахмуті

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ продовжують контрнаступ. За його словами, просування українських військ у Бахмуті, де йдуть жорсткі бої, є вступом до контрнаступальної військової операції України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що армія України продовжує просуватися на Бахмутському напрямку. За 14 травня українські сили взяли під контроль понад 10 ворожих позицій на півночі і півдні околиць Бахмута, а також зачистили суттєву площу лісового масиву в районі Іванівського. Ситуація складна. Ворог зібрав у Бахмуті всі сили і намагається добитися просування.

Згідно з даними карти DeepState на 15 травня, бійці ЗСУ вибили окупантів РФ з деяких позицій. Українські війська добилися успіхів біля Богданівки, станції Ступки та на вулиці Левановського.

Дивіться відео, в якому показано, як війська України борються з окупантами РФ

Інші новини: