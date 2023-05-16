Тактичний успіх ЗСУ в Бахмуті: захисники України стабілізували фланги - розвідка Британії

Українські атаки відтіснили російську лінію фронту. Це, ймовірно, дозволило відновити безпечніше використання ключової дороги постачання.

https://glavred.net/ukraine/takticheskiy-uspeh-vsu-v-bahmute-zashchitniki-ukrainy-stabilizirovali-flangi-razvedka-britanii-10470631.html Посилання скопійоване

ЗСУ домоглися тактичного успіху в Бахмуті / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 24-й ОМБр імені короля

Збройні Сили України відтіснили російських окупантів на південь від Бахмута і на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання. Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, найманці ПВК "Вагнера" продовжують поступово просуватися в центрі Бахмута. Однак за останні чотири дні українські сили досягли тактичного успіху, стабілізувавши фланги.

Окрім просування на південь від міста, українські атаки відтіснили російську лінію фронту на північний захід від міста. Це, ймовірно, дозволило українським силам відновити безпечніше використання ключової дороги постачання 0506.

відео дня

"Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, перетворивши водний шлях на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - зазначили в Міноборони Британії.

Ситуація в Бахмуті

Українські військові пішли в контрнаступ у Бахмуті. Всього за дві доби ЗСУ просунулися на флангах на відстань до 2 кілометрів. Про це в ефірі телемарафону 15 травня заявив представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що бійці армії України показали свою здатність битися в дуже складних умовах і знищувати ворога. У Бахмуті вдалося домогтися часткового успіху у наступальних діях в рамках військової операції з оборони міста. У координації з командирами на місцях ухвалено всі необхідні рішення і відпрацьовано сценарії. Ситуація залишається складною, російські окупанти підтягують своїх штурмовиків.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ продовжують контрнаступ. За його словами, просування українських військ у Бахмуті, де тривають жорсткі бої, є вступом до контрнаступальної військової операції України.

Інші новини: