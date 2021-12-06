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У Житомирі у водоймі знайшли мертвими двох зниклих студентів

6 грудня 2021, 23:01

Про їх зникнення 6 грудня поліції повідомив викладач коледжу.

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Студентів знайшли мертвими / Нацполиция

У Житомирі 6 грудня знайшли мертвими двох студентів у віці 18 і 20 років.

Як повідомляє Нацполіція Житомирської області, їхні тіла були в технічній водоймі.

Відомо, що хлопці навчалися в одному з коледжів. Вони були родом з Овруцького району і проживали в одній кімнаті в гуртожитку.

Про їх зникнення 6 грудня поліції повідомив викладач коледжу.

Останній раз хлопців бачили 5 грудня в гуртожитку, а вже в понеділок на березі технічної водойми правоохоронці виявили речі хлопців.

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До пошуків зниклих залучили кінологів і водолазів. Останні у водоймі виявили тіла зниклих студентів.

Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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Нагадаємо, 5 грудня в Миколаївській області знайшли мертвим 9-річного хлопчика. У поліції області розповіли подробиці зникнення дитини. Тіло дитини знайшли в річці Кодима.

Він грав з сестрою у дворі, а потім переліз через сітку і побіг в поле.

За ним побігли дорослі, але не наздогнали. Після цього, 4 грудня, і була викликана поліція.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області копи відшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці кинула немовля. Як кажуть у поліції, затримана-31-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

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