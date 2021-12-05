Під Миколаєвом знайшли мертвою 9-річну дитину: у поліції розповіли, що сталося

Дитину знайшли в очеретах / поліція Миколаївської області

5 грудня в Миколаївській області знайшли мертвим 9-річного хлопчика. У поліції області розповіли подробиці зникнення дитини.

Як пише пресслужба Нацполіції в Миколаївській області, тіло дитини знайшли в річці Кодима.

Дитина грала з сестрою у дворі, а потім перелізла через сітку і побігла в поле.

За ним побігли дорослі, але не наздогнали. Після цього, 4 грудня, і була викликана поліція.

"Вони були з сестричкою у дворі. Він переліз через сітку і побіг у поле. Я відразу побіг за ним. Подивився, що його немає. Пробіг полем, пробіг селом. Раз, другий, третій. Подзвонив дружині. Вона сказала викликати поліцію", - сказав чоловік.

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Як пише Telegram-каналі "Одеса INFO", тіло дитини під час пошуків знайшли в очеретах в річці Кодима одеські волонтери.

Що повідомили в поліції

"Сьогодні близько 9 ранку дитину знайшли, на жаль, мертвою. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, як того вимагає процедура у подібних випадках. Тіло дитини буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Тернопільській області копи відшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці кинула немовля. Як кажуть у поліції, затримана-31-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

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