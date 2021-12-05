Пішов з двору і пропав: в селі на Миколаївщині знайдено мертвим 9-літнього хлопчика

Цілу ніч правоохоронці разом з небайдужими односельцями прочісували територію населеного пункту, поля та водойми.
Трагедія сталася в Миколаївській області - там знайшли тіло 9-річного хлопчика, який пішов з території двору в смт. Криве Озеро і пропав.
У поліції повідомили, що батьки Артура заявили про його зникнення 4 грудня. За їхніми словами, син пішов з території двору в смт. Криве Озеро і надалі його місцезнаходження було невідоме.
Цілу ніч тривали пошуки зниклого хлопчика. Правоохоронці разом з небайдужими односельцями прочісували всю територію населеного пункту, поля та водойми.
На жаль, о 9 годині ранку в неділю, 5 грудня, дитину знайшли мертвою. Тіло хлопчика було виявлено на території населеного пункту в річці Кодима.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ. Поліцейські з'ясовують обставини загибелі дитини.
Тіло хлопчика буде направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Раніше в селі Микільське Волноваського району Донецької області в будинку правоохоронці знайшли тіла двох дітей - 10-річної дівчинки і 7-річного хлопчика. Дітей шукали всім селом. Згодом вони були знайдені мертвими в дерев'яній скрині у будинку.
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