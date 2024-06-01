Багато постраждалих і руйнування: РФ скинула авіабомби на дитячий садок

Унаслідок авіаудару постраждали 5 осіб, у них різні ступені поранень.

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РФ вдарила по дитячому садку в Мирнограді / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Російські окупанти вдарили бомбою по дитячому садочку в Мирнограді Донецької області. Сталося це просто напередодні Міжнародного дня захисту дітей, 31 травня. Про це повідомляє Національна поліція України.

Ворог скинув на місто авіабомби УМПБ Д-30 СМ.

"П'ятеро цивільних осіб отримали поранення. Першу медичну допомогу людям надавали парамедики поліції", - йдеться в повідомленні. відео дня

Унаслідок авіаудару постраждали троє чоловіків (22, 38 і 39 років), а також дві жінки (40, 68 років). У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різані рани.

Також було пошкоджено 12 багатоповерхівок: вибито шибки, вікна та двері. Будівля самого дитячого садка була зруйнована. На фото видно місця, куди саме впали авіабомби.

Дивіться відео про авіаудар по дитячому садку в Мирнограді:

РФ вдарила по дитячому садочку в Мирнограді / фото: скріншот

Вибухи в Україні 1 червня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ. На теплоелектростанціях було серйозно пошкоджено обладнання, енергетики ліквідовують наслідки атаки.

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