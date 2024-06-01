Що потрібно для прибуття західних військ в Україну: експерт розповів подробиці

Для введення іноземних військ в Україну потрібен дозвіл Ради, але для приїзду інструкторів це не потрібно.

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Коли в Україну прибудуть західні інструктори / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, ua.depositphotos.com

НАТОвські інструктори з'являться в Україні і цей процес уже почався. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Він стверджує, що насамперед Верховна Рада має ухвалити рішення про допуск іноземних військ в Україну. Водночас відправка французьких інструкторів не потребує такого дозволу.

"Саме на українській території вони навчають українські підрозділи з переданою технікою, яка вже є українською. Те саме стосується і військових радників, які консультують Генеральний штаб або військове командування з тих чи інших питань", - каже Горбач. відео дня

Однак поки що в України немає можливості для введення збройних підрозділів. В Україні вони могли б працювати в тилу, займатися медичним забезпеченням, розмінуванням територій. Таким чином ці війська не були б задіяні в прямому зіткненні з силами РФ.

"Цей процес, який уже в принципі розпочався (поки що на рівні риторики), буде продовжуватися, і в Україні надалі з'являтимуться інструктори та інші небойові, навчальні підрозділи, а потім, врешті-решт, може дійти і до введення бойових підрозділів. Наприклад, для охорони кордону з Білоруссю чи Придністров'ям. Бо саме цього вимагає логіка поточної фази війни", - зазначає експерт.

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 75 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, зокрема - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Французькі інструктори в Україні - останні новини

Макрон першим у НАТО назвав вельми вірогідним відправлення на допомогу Україні своїх військ - у разі якщо Росія піде на Київ або Одесу.

Але потім у певному сенсі пом'якшив свою позицію і уточнив, що йдеться про відправку в Україну інструкторів. Його підтримали, зокрема, країни Балтії.

Інструктори повинні будуть навчати українських військових безпосередньо поблизу лінії фронту, що має скоротити терміни підготовки новобранців в умовах нестачі особового складу в ЗСУ і триваючим наступом Росії на північний схід.

Відомо, що Зеленський відвідає Париж 6-7 червня і візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

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