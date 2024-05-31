Скелет, обтягнутий шкірою: з'явилися жахаючі фото захисників, які повернулись з полону

Російські окупанти катували українських захисників у полоні, вони повернулись у жахливому стані.

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Що відомо про стан українських захисників, які повернулись з полону / Коллаж: Главред, фото: Держприкордонслужба (Маркіян Лисейко)

Україна повернула додому 75 захисників, які перебували у російському полоні. Серед них було і 7 прикордонників, які проходили службу в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

У Мережі з'явились фото захисників, які повернулися з російського полону у жахливому стані.

"Кадри, що зворушують до сліз… Здається, вся Україна дивиться зараз на ці обличчя, а кожен, хто поряд, намагається підтримати захисників, чим може. Нові речі, душ, обід, емоції від дзвінків рідним та перші теплі обійми за довгий час полону", - написали прикордонники. відео дня

На кадрах, які опублікувала Держприкордонслужба, видно максимально виснажені тіла захисників. На худих тілах видно навіть сліди побиттів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що українські захисники повернулися із російського полону у важкому стані. Окупанти постійно піддавали захисників тортурам. Вони схудли на десятки кілограмів, потребують реабілітації та лікування.

Дивіться відео про повернення українців з російського полону 31 травня:

обмен пленными / фото: скриншот

Обмін військовополоненими – останні новини

Раніше у РФ заявили про припинення обміну полоненими з Україною. При цьому в Росії зазначили, нібито обмін військовополоненими зупинили кілька місяців тому, і цинічно звинуватили в цьому Україну.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський порушив на Ставці питання про полонених. Він провів важливе засідання Ставки, на якому обговорив ситуацію на фронті та питання про повернення полонених.

У п’ятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 громадян. Володимир Зеленський зазначив, що Україна докладає максимум зусиль для пошуку та повернення всіх українських громадян з російського полону.

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