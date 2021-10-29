У Львові копи заловили начальницю потягу на порушенні карантину, але були змушені тікати

У Львові на вокзалі стався карантинний скандал / УНІАН

У Львові стався скандал на залізничному вокзалі після того, як поліцейські зажадали від начальника поїзда Лисичанськ-Ужгород Маргарити Козак пред'явити документи через порушення карантину.

Поліцейські намагалися затримати залізничницю прямо у вагоні, у свою чергу жінка заявила про незаконні дії правоохоронців. Відео в Мережі опублікував транспортний блогер Олег Васильєв.

При цьому копи звинуватили начальницю поїзда - нібито маска на її обличчі не закривала рот і ніс. У відповідь вона показала службове посвідчення.

При спробі її затримання для доставки в чергову частину для встановлення особи і складання постанови про накладення штрафу жінка подзвонила в поліцію і заявила про незаконні дії і застосування сили.

Поліцейський стверджували, що не тільки начальник поїзда порушує умови карантину, але і багато пасажирів, які знаходяться в ньому, без маски.

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Крім того, поліцейських самих звинуватили в порушенні, коли вони переміщалися довільно по коліях. Конфлікт завершився, коли поїзд рушив за графіком і поліцейські вискочили з вагона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що крім поліції існує ще безліч структур, які мають право перевіряти наявність в українців Covid-сертифікатів. Серед них працівники торгових центрів, водії громадського транспорту, провідники в поїздах, а також представники МОЗ, Держпродспоживслужби та санітарні лікарі.