Від поліції до провідників у поїздах: хто перевірятиме наявність в українців COVID-сертифікатів

COVID-сертифікат зможуть перевіряти водії в транспорті та працівники торговельно-розважальних центрів / ДІЯ

Крім поліції існує ще безліч структур, які мають право перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів. Серед них працівники торговельних центрів, водії громадського транспорту, провідники в поїздах, а також представники МОЗ, Держпродспоживслужби та санітарні лікарі. Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, у ефірі програми Право на владу на 1+1 він розповів про те, що у 4 тисяч поліцейських є спеціальне програмне забезпечення для перевірки документів щодо коронавірусу. При цьому є й широкий перелік різних структур, які також можуть перевірити наявність у людини COVID-сертифіката.читайте такожКупив щеплення - залишився без COVID-сертифіката: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації

"Це і служба Міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - зазначив Клименко.

Також він додав, що водії громадського транспорту повинні будуть попередити пасажирів про вимогу щодо наявності коронавірусного сертифікату для того, щоб здійснити поїздку. Сертифікати можуть перевіряти і співробітники торговельно-розважальних центрів.

Хто може перевіряти COVID-сертифікати в Україні

Співробітники поліції

Водії громадського транспорту

Провідники в поїздах

Працівники торговельно-розважальних центрів

Представники МОЗ

Співробітники Держпродспоживслужби

Санітарні лікарі

Також Клименко підкреслив, що поліція вже встановила близько 870 кримінальних проваджень, пов'язаних з фактами махінацій і підробок документів.

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Махінації та підробка COVID-сертифікатів в Україні

У МОЗ у вересні казали про те, що влада вже працює над підготовкою законодавчого акту, на базі якого буде посилена відповідальність за незаконні дії, пов'язані з медичними документами. Йшлося про сертифікати вакцинації від коронавірусу і довідки щодо протипоказання до щеплення. У відомстві стверджують, що люди з несправжніми документами становлять загрозу для суспільства.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що у Кримінальному кодексі України має з'явитися спеціальна стаття за підробку COVID-сертифікатів. Міністерство має намір викривати співробітників, причетних до протизаконної діяльності.

Раніше в Україні була створена підроблена копія програми Дія на Android, в якій була можливість внесення потрібних даних до макетів документів. Там з'явилися варіанти підроблених студентських квитків, паспортів, водійських посвідчень, ідентифікаційний код і COVID-сертифікати.

Базу фейкової Дії вже закрили, а її творця затримали поліцейські. Хакеру запропонували пройти стажування в Міністерстві трансформації.