У Запоріжжі обурений покупець вистрілив у продавця

Співробітника магазину госпіталізували.
В продовольчому магазині Запоріжжя сталася стрілянина. Покупець вистрілив у продавця.
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області ТСН, інцидент стався на вулиці Перемоги.
Клієнт магазину посварився з продавцем, а потім раптово дістав травматичний пістолет, вистрілив у продавця і втік.
47-річний чоловік з кульовим пораненням потрапив до лікарні.
"Відомості про зазначену подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. В даний час вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетного до скоєння цього правопорушення", - розповіли в поліції.
Нагадаємо, раніше у Волинській області чоловіка заживо закопали в "могилі", яку до цього змусили вирити власними руками. Потерпілий посварився зі своїми боржниками.
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