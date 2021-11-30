У Запоріжжі обурений покупець вистрілив у продавця

Чоловік у лікарні / ua.depositphotos.com

В продовольчому магазині Запоріжжя сталася стрілянина. Покупець вистрілив у продавця.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області ТСН, інцидент стався на вулиці Перемоги.

Клієнт магазину посварився з продавцем, а потім раптово дістав травматичний пістолет, вистрілив у продавця і втік.

47-річний чоловік з кульовим пораненням потрапив до лікарні.

"Відомості про зазначену подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. В даний час вживаються заходи щодо встановлення та затримання особи, причетного до скоєння цього правопорушення", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше у Волинській області чоловіка заживо закопали в "могилі", яку до цього змусили вирити власними руками. Потерпілий посварився зі своїми боржниками.

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