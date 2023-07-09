У ЗСУ розповіли, який позивний у Валерія Залужного

Одна з користувачів мережі придумала, що головнокомандувач ЗСУ в цивільному житті має позивний "Бог".

https://glavred.net/ukraine/v-vsu-rasskazali-kakoy-pozyvnoy-u-valeriya-zaluzhnogo-10484338.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний / Колаж Главред, фото Офіс президента, скріншот

Полковник збройний сил України Анатолій Штефан стверджує, що у Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного позивний "Волонтер".

"Хто не знає, позивний головкома Валерія Залужного "Волонтер". Думаю, що не потрібно роз'яснювати чому. Слава Україні та її воїнам", — йдеться у повідомленні.

Користувачі Фейсбуку в захваті від позивного Залужного. Вони відзначають, що "Волонтер" найбільш підходящий позивний для Залужного.

відео дня

А одна з користувачів мережі придумала, що головнокомандувач ЗСУ в цивільному житті має позивний "Бог".

Раніше головнокомандувач збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступ ВСУ.

В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він підкреслив, що його "дратують" коментарі про "повільний" наступ ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - зазначив український воєначальник.

Читайте також: