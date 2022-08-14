У ЗСУ пояснили, чому чоловікам примусово вручають повістки на вулицях / Колаж фото УНІАН

Вручати повістки за домашніми адресами військовозобов'язаних не дуже результативно, а військкомати для досягнення мети з мобілізації "шукають найефективніший спосіб". Про це в інтерв'ю Liga сказав начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

"Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб закликати їх до ЗСУ", - підкреслив він.

Як заявив він, керівництво військкоматів вибирають багатолюдні місця, де разом з органами поліції можна перевірити документи у кожного чоловіка, встановити особу і викликати до військкомату.

"Якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто б не ловив їх на вулицях", - говорить Горбач

Він пояснив, що в 95% випадках чоловікам з повісткою потрібно з'явитися в територіальний центр, щоб там тільки уточнили його військово-облікові дані. Потім їх відпускають додому.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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