У ЗСУ пояснили, чому чоловікам примусово вручають повістки на вулицях

В Україні продовжують вручати повістки в торгових центрах, біля церков, на вулицях, заправках, блокпостах – в будь-яких місцях, де це не заборонено законами.
Вручати повістки за домашніми адресами військовозобов'язаних не дуже результативно, а військкомати для досягнення мети з мобілізації "шукають найефективніший спосіб". Про це в інтерв'ю Liga сказав начальник Управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.
"Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб закликати їх до ЗСУ", - підкреслив він.
Як заявив він, керівництво військкоматів вибирають багатолюдні місця, де разом з органами поліції можна перевірити документи у кожного чоловіка, встановити особу і викликати до військкомату.
"Якби військовозобов'язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто б не ловив їх на вулицях", - говорить Горбач
Він пояснив, що в 95% випадках чоловікам з повісткою потрібно з'явитися в територіальний центр, щоб там тільки уточнили його військово-облікові дані. Потім їх відпускають додому.
Воєнний стан в Україні
12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.
У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.
Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.
15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.
У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.
Інші новини:
- Воєнний стан і мобілізацію продовжать в Україні - нардеп
- Зеленський просить Верховну Раду продовжити воєнний стан і мобілізацію
- В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізацію