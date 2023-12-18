У Раді заговорили про мобілізацію жінок

Парламентарі попередили громадян про "непопулярні рішення" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

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В Україні триває загальна мобілізація / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони, скріншот: deepstatemap.live

Одразу кілька нардепів ВР порушили питання призову на військову службу жінок. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки.

Зокрема, обговорення цього питання у своєму Facebook ініціювала скандальна Мар'яна Безугла, поцікавившись реакцією суспільства на можливе рішення парламенту.

В опитуванні серед власної аудиторії Безугла сформулювала питання так, що мобілізація жінок на тилові посади нібито може "призвести до демобілізації тих, хто служить 24 місяці".

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"Опитування-експеримент лише для жінок. Чи готова я стати на військовий облік з можливістю мобілізації на тилові посади та на оборонні підприємства (бойові посади тільки за бажанням будуть у любому випадку), якщо це призведе до демобілізації тих, хто служить 24 місяці?" - йдеться у повідомленні Безуглої.

Крім того, ідею мобілізувати жінок підтримала депутатка від "Голосу" Інна Совсун. 18 грудня вона заявила, що призов жінок буде обов'язковим, "якщо це буде потрібно для оборони".

"Будуть непопулярні рішення. Я не заперечую, що до мобілізації жінок ми можемо дійти. Якщо це буде потрібно для оборони, отже це потрібно для оборони. Якщо є підстави, інструмент та механізми - треба говорити", - висловилась Совсун.

Вона додала, що основні питання наразі - на яких посадах будуть жінки, чи буде для них форма й забезпечення, чи будуть мобілізувати тих, у кого є діти, та чи закриють для них виїзд за кордон.

"Ще питання - а ТЦК зможуть потягнути?" - поцікавилась нардепка.

Екс-нардеп Ігор Луценко, своєю чергою, зазначив, що теж хотів би бачити більшу участь жінок в обороні країни.

"Тим більше, що потреба у цьому є колосальна. Ті жінки, які зараз у ЗСУ, вони надзвичайно себе гарно проявляють. І, чесно кажучи, у питанні прагнення змін величезна кількість військових жінок дуже активно себе поводять і досягають їх. Треба було б подумати, яким чином ширше залучити більше жінок до захисту країни", - відповів він в ефірі телеканалу "Київ".

Мобілізація в Україні

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслив, що вважає, що мобілізацію в Україні слід повернути в ті рамки, які працювали раніше. Його не задовольняє робота ТЦК сьогодні.

Також Залужний не зміг відповісти, що є ефективним рекрутинг, який запровадило Міноборони.

Наразі у МО хочуть посилити мобілізацію шляхом більшої залученості органів місцевого самоврядування.

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