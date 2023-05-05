У ЗСУ спростували інформацію щодо знищення ракети Кинджал комплексом Patriot

Інформація, поширена Defence Express, не відповідає дійсності, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат прокоментував заяви про роботу ППО України / Фото : facebook.com/kpszsu, Вікіпедія

У Повітряних силах Збройних сил України відреагували на інформацію ЗМІ про те, що українські захисники нібито збили гіперзвукову крилату ракету РФ Кинджал.

Як заявив Суспільному спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат, інформація, поширена виданням Defence Express, не відповідає дійсності.

При цьому він також дезавуював заяву голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, який раніше говорив про застосування окупантами балістичних ракет 4 травня.

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"Я вже спростував тисячу разів, ви повинні це бачити вчора. Була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано. Те, що там розповідають деякі глави військових адміністрацій, вони вже отримали за це", — сказав Ігнат.

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Пізніше в Повітряних Силах відмовилися від коментарів і порадили звертатися за "додатковою актуальною, оперативною та достовірною інформацією, яку використовує ворог у війні проти України", до КМВА та Defence Express.

Ракетні атаки РФ

Нагадаємо, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів.

Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській ГВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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