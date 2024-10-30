У ЗСУ оцінили загрозу обвалу фронту на Донбасі та назвали умову відведення військ

Можна говорити про складну обстановку на сході, пояснив Іван Тимочко.

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ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 117 окрема механізована бригада, 3 окрема танкова Залізна бригада

Головні тези Тимочка:

Загрози обвалу фронту на Донбасі немає

Командири ухвалюють рішення про відведення військ

У Донецькій області тривають важкі бої вже 2 роки, там великі руйнування і максимальне скупчення ворожих сил, при цьому обстановка склалася складна, і вона загрожує обороні, заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Водночас обвалу фронту на цьому напрямку немає, підкреслив він у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

"Я, звісно, не генерал, але, як я знаю, посипався фронт - це коли обвалюється оборона на відрізку 20-30 кілометрів у глибину та ширину, коли війська потрапляють в оточення, коли ми бачимо, що ворог займає плацдарми та наступає швидко <...> Ми можемо говорити про складні обставини, про серйозну загрозу для нашої оборони, про труднощі, з якими стикаються наші військові, але говорити про обвал...", - сказав український офіцер.

Водночас співрозмовник вказав на те, що рішення про відступ ЗСУ з будь-якої ділянки фронту ухвалює старше військове командування, орієнтуючись на конкретну ситуацію.

"Я не бачив цілих колон наших полонених військових, які здаються в полон, чи то десятки одиниць техніки, які ворог захопив, чи то склади. Якщо відступають, значить приймається якесь рішення. Рішення на рівні ситуації, яка відома старшому командуванню і може бути невідома середній ланці", - додав Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ накопичила 120 тисяч військових на фронті. На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку Харківської області війська країни-окупанта РФ прагнуть максимально закріпитися на лівобережному плацдармі, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Як повідомляв раніше Главред, Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. Однак Владислав Волошин повідомив, що на цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. РФ розподіляє сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля.

Дивіться відео - кремлівські генерали в паніці через несподіваний удар ЗСУ:

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