"Важила 93 кілограми": дружина Ткача вразила радикальним схудненням

Христина Трохимчук
14 травня 2026, 13:59
Вікторія Ткач кардинально змінилася.
Юрій Ткач, дружина — схуднення
Дружина Юрія Ткача — схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юрій Ткач, Вікторія Ткач

Відомий комік Юрій Ткач разом із дружиною Вікторією відвідали ефір "ЖВЛ". Дружина артиста зізналася, як їй вдалося схуднути більш ніж на 30 кілограмів.

Вікторія зазначила, що ще 6 років тому почувалася некомфортно і намагалася схуднути за допомогою підрахунку калорій. Однак усі її зусилля пішли нанівець через коронавірус — у цей період вона знову почала набирати вагу, яка досягла позначки в 93 кілограми.

Вікторія Ткач до схуднення
Вікторія Ткач до схуднення / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Це вага, при якій Юра був у своїй ідеальній формі", — пожартувала Вікторія.

Підштовхнути дружину коміка до схуднення допомогла неприємна ситуація. Під час подорожі до Таїланду Вікторія підхопила кишкову інфекцію, яку українські лікарі не відразу змогли виявити та вилікувати. Вона сильно вплинула на апетит дівчини — Ткач просто не могла нормально їсти.

"Отруїлися десь за кордоном, тим більше в азіатських країнах. Не переживайте, це проходить і в результаті закінчується шикарним виглядом", — поіронізував над ситуацією Юрій.

Як зараз виглядає дружина Ткача
Як виглядає зараз дружина Ткача / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

Але після одужання Вікторія продовжила худнути, тільки вже здоровим способом. Ткач зізналася, що особливого секрету немає — головне прислухатися до свого організму і припиняти прийом їжі після відчуття насичення.

Раніше Главред повідомляв, що Єгор Крутоголов привідкрив завісу таємниці над своїм особистим життям. Гуморист відверто розповів про те, наскільки сильно його домашній образ відрізняється від публічного і чому звички часом стають приводом для невдоволення з боку близьких.

Також відбувся дебют України перед другим півфіналом Євробачення 2026. Співачка LELEKA представила композицію "Ridnym". Цей виступ у рамках генеральної репетиції мав вирішальне значення, оскільки саме на цьому етапі професійне журі формує свої оцінки.

Про особу: Юрій Ткач

Юрій Ткач — український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

