Як працює рекрутинг в армію і що буде із призовом: у Міноборони озвучили деталі

В Україні зовсім недавно стартував перший проєкт, спрямований на залучення мотивованих людей до служби у Збройних силах України. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра оборони Наталія Калмикова.
Як зазначає чиновниця, українці звикли до того, що в ЗСУ зараз є призов і кадрові офіцери. Основне завдання рекрутингу полягає в тому, що розширити можливість для людини подивитися ‒ які вакансії, які вміння, знання і навички людини можуть стане в пригоді в ЗСУ.
За її словами, рекрутинг і заклик будуть доповнювати один одного. На сьогоднішній день Україна знаходиться в стані війни ‒ так що ЗСУ необхідно, щоб у військах були люди, які можуть воювати.
"Тому різноманітність інструментів власне і розраховане саме на те, щоб кожна людина могла вибрати свій особистий шлях", – сказала Калмикова.
При цьому чиновниця підкреслила, що рекрутингові центри не стануть повноцінною заміною ТЦК.
"Обидва механізми працюватимуть паралельно. Якщо у нас люди почнуть активно долучатися до служби, ми зможемо перейти на те, щоб виключно через рекрутинг люди могли починати службу", - підсумувала чиновниця.
Мобілізація в Україні
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційний ресурс.
В Україні приблизно через місячний термін хочуть запустити смарт-мобілізацію, при якій людина зможе самостійно вибрати спеціальність в армії.
Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні сили України. Відповідний законопроєкт № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.
Інші новини:
- Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення
- Мобілізація: адвокат оцінив, чи зможуть в Україні вручати електронні повістки
- Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації: юрист пояснив ситуацію