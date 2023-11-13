Міноборони України розпочало рекрутинг до ЗСУ

Міністерство оборони України започатковує проєкт із рекрутингу до ЗСУ. Відповідний договір підписали заступник міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв.
"Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно", - повідомляє пресслужба міністерства.
Калмикова наголосила, що це дасть змогу людям більш ефективно застосовувати свій цивільний досвід в армії.
"Проєкт дозволить людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де його/її цивільний досвід буде найбільш корисним. В найближчий час в рамках проєкту ми плануємо підписати наступні угоди з рекрутинговими компаніями", - зазначила Калмикова.
У свою чергу Грезєв зазначив, що компанія Lobby X має великий досвід у пошуку кадрів для Збройних сил України.
"Армії потрібні люди різних професій – від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця із Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили", - зазначив він.
Міноборони також веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування.
Нагадаємо, що Умєров на 5 років затвердив Концепцію військової політики. Документ визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони, як під час дії воєнного стану, так і у мирний час.
У Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію. За словами профільного заступника Міністра оборони Катерини Чорногоренко, поки смарт-мобілізація розробляється як пілотний проект.
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