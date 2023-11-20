Росіяни відступили: ЗСУ перейшли в контрнаступ і захопили стратегічні позиції

За словами Коваленка, росіяни не могли на фундаментальному рівні втримати позиції в районі Степового на Донеччині.

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ЗСУ перейшли в контрнаступ і захопили стратегічні позиції / Колаж Главред, фото: Оперативне командування Схід, Генштаб ЗСУ

Силам оборони України вдалося успішно провести контратаку в районі Степового на Авдіївському напрямку. Внаслідок цього контрудару окупанти відступили на лівий бік залізниці. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він наголосив, що Збройні сили України час від часу проводять контрнаступальні дії на тих напрямках, де це можливо та де це може мати успіх.

"У цьому випадку йдеться про район Степового. Степове — це село, яке розташоване на північ від Авдіївки, у північному секторі. Степове практично примикає до залізниці, яка йде з Авдіївської промзони, через коксохім проходить. І росіянам вдалося вийти на праву сторону від залізниці, але не вдалося закріпитися", - наголосив експерт.

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Коваленко робить висновок про те, що всі дії окупантів, які вони здійснювали праворуч від залізниці були безперспективні, адже вони не мали можливості втримати ці позиції.

"І щоб мінімізувати загрози для Степового в разі, наприклад, потужнішого якогось прориву, потужнішого наступу, тобто йдеться про третю хвилю наступу з механізованою компонентою, серйозна підготовка до якої зараз ведеться в російського командування, був з успіхом здійснений відповідний контратакувальний удар", — сказав Коваленко.

Він повідомив, що російські війська змушені були перейти на лівий бік від залізниці, і на даний момент загроза бойових зіткнень в навколишніх районах Степового мінімізована.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Офіцер Сергій Цехоцький з 59-ої окремої мотопіхотної бригади стверджує, що інформація про прорив української оборони в Авдіївці не відповідає дійсності.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначає, що командування окупаційних військ Росії активно працює над компенсацією втрат у підрозділах, які зазнали серйозних втрат. Російське командування ставить своїм солдатам завдання "займи позицію або загинь".

У п'ятницю, 17 листопада, російські окупаційні війська розпочали наступ під Авдіївкою в Донецькій області і їм вдалося здійснити обмежене просування вперед.

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