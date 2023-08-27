'На воєнний час це допоможе': Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради

Глава держави наголосив, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

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Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради / Колаж: Главред, фото: фото: Офіс президента Украины, www.gp.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у військовий час потрібно прирівняти корупцію до державної зради. Водночас, за його словами, така ініціатива не може діяти постійно у суспільстві, але на час війни – це допоможе. Про це глава держави сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Як зазначив український гарант, він не впевнений у тому, чи підтримають цю пропозицію законодавці. Але президент точно запропонує, адже ми розвиваємо демократичне суспільство.

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"Дуже важливо не прикручувати гайки і не дивитись кожного разу на той чи інший гострий, кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці навіть не думали про незаконне збагачення.

"Але це не розстріл, це не сталінізм. Якщо є докази – людина повинна бути за ґратами. Я думаю, що парламент це отримає (законопроєкт – ред.) у найближчий тиждень, і далі гра на боці парламенту вже", - підсумував він.

Дивіться у нашому телеграм-каналі уривок з інтерв'ю з президентом:

Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради / скріншот

Нагадаємо, НАБУ затримало на великому хабарі голову Тернопільської ОВА Михайла Головка та його заступників. За даними слідства відомо, що Головко разом із своїми помічниками вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Також повідомлялося, що нардепа зі "Слуги народу" викрито на викрито на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів. Це мав би бути перший транш за "продаж" землі Національної академії аграрних наук.

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