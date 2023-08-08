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Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

Яна Ставська
8 серпня 2023, 19:34 оновлено 8 серпня, 19:42
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Депутат саме отримував перший транш "оплати" у розмірі 85 тисяч доларів.
Нардепа зі 'Слуги народу' викрито на корупції: 'продавав' землю НААН
Разом з нардепом "погоріли" і його спільники / Колаж Главред. Фото: прес-служба СБУ

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на хабарі у розмірі 85 тисяч доларів. Це мав би бути перший транш за "продаж" землі Національної академії аграрних наук (НААН).

Як повідомляє прес-служба СБУ, за ці гроші депутат обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок НААН. Водночас "Суспільне" з посиланням на власні джерела пише, що на масштабній корупції спіймали депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його "на гарячому" під час отримання "першого траншу" у розмірі 85 тисяч доларів.

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Кримінальне провадження розпочато за частиною четвертою статті 368 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру народному депутату і двом його спільникам.

Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Хто такий Анатолій Гунько

В парламенті Гунько був головою тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук.

Свого часу, за даними руху "Чесно", Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради у 208 окрузі з результатом 34,1% (21 245 голосів). Балотувався від партії "Слуга народу". Його головним опонентом був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який набрав 31,78%.

Дружина депутата є депутаткою Київської міськради.

Гунько неодноразово потрапляв у корупційні скандали. Зокрема, у 2016-му фігурував у "земельних скандалах" в Броварах. Активісти тоді скаржилися, що місцева влада роздерибанила колишні землі ДП "Радіопередавальний центр".

У 2023 році суд визнав Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Депутат фактично через депутатські звернення надавав вказівки представникам правоохоронних органів у Чернігівськй області.

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