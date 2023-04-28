Ракетний удар по Умані: російська ракета вбила двох 10-річних дітей

Окупанти вдарили в житлову багатоповерхівку ракетою Х-101. У будинку практично повністю знищено перший під'їзд. Рятувальники продовжують розбирати руїни.

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Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 10 / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Умані загинули дві 10-річні дитини. Всього на даний момент відомо про 10 загиблих. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На жаль, вже є десять загиблих. Серед них - двоє 10-річних діток. Працює штаб допомоги потерпілим. Надаємо всю необхідну допомогу", - написав він у Telegram.

За попередніми даними, окупанти вдарили в житлову багатоповерхівку ракетою Х-101. У будинку практично повністю знищений перший під'їзд. У ньому проживали 109 осіб. У під'їзді було 46 квартир, 27 з них повністю знищені.

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Рятувальники продовжують розбирати руїни.

Тим часом у Мережі публікують кадри перших хвилин після того, як в житловий будинок влучила російська ракета. Будівля охоплена вогнем.

В Умані оголосили триденний траур.

Масштабна ракетна атака 28 квітня 2023

28 квітня 2023 року близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 з 23 крилатих ракет Х-101 / Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Під час масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку - там зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

У Києві також прозвучала серія вибухів. У столиці працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків перебита локальна лінія електромереж і пошкоджена дорога.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Крім них, були збиті ще два БПЛА (тип дронів встановлюється).

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. В результаті пошкоджено квартири на 5 і 6 поверсі. Постраждала дитина - дівчинку доставили в ОХМАТДИТ.

У Дніпрі російська ракета влучила в один з житлових будинків. Загинула молода жінка і дитина.

Дивіться відео про наслідки російської ракетної атаки по Умані вранці 28 квітня 2023 року:

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