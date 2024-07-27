В Укренерго заявили про скасування відключень: кому світить більше електроенергії

Скасування відключень електроенергії в прифронтових зонах не вплине на графіки відключень в інших містах, заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Скасування відключень електроенергії у 20-кілометровій прифронтовій зоні - абсолютно правильне рішення", - цитує прес-служба НЕК слова Кудрицького.
Кудрицький пояснив, що скасування відключень електроенергії в прифронтових зонах жодним чином не впливає на графіки застосування обмежень для жителів інших регіонів.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення електроенергії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.
Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.
Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
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