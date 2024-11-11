В України є кілька місяців: Київ готується до можливого закінчення війни - Reuters

Боротьба України за сильнішу позицію на переговорах посилилась після президентських виборів у США.

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Україна очікує на рішення Трампа, яке визначатиме майбутню політику підтримки від Штатів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Наступні 4-5 місяців будуть вирішальними у війні

Зараз визначаються позиції України і Росії у майбутніх переговорах

Перемога Трампа знизила шанси України отримати запрошення в НАТО

Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США наближає перспективу початку переговорного процесу між Україною та країною-агресором Росією щодо завершення війни.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника. За його словами, зараз Київ намагається забезпечити більше озброєння та утримати якомога більше територій на полі бою, щоб позиція України до початку переговорного процесу стала якнайсильнішою.

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Саме тому, впродовж наступних 4-5 місяців відбуватимуться ключові процеси для ймовірного закінчення війни в Україні, з огляду на обіцянку Трампа швидко покласти край війні.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

"Ця зима є критичним моментом... Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах, початкові позиції", - заявив український чиновник на умовах анонімності.

Окрім цього Україна чекає на обрання Трампом офіційних осіб, які відповідатимуть за сферу оборони і безпеки у США. Це визначатиме майбутню політику Штатів щодо України. Вже відомо, що екс-держсекретаря Майка Помпео, якого в Києві вважають проукраїнським, Трамп виключив, як можливого кандидата.

Існує також ризик того, що за каденції Трампа шанси України на отримання запрошення в НАТО будуть менші, а допомога від США скоротиться.

Плани Трампа щодо закінчення війни в Україні

Раніше Главред писав, що за інформацією ЗМІ обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним уперше після перемоги на президентських виборах у США. Під час цієї розмови вони обговорили війну в Україні.

Нагадаємо, в Україні вважають, що опубліковані в медіа "мирні сценарії" для України до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа не мають жодних реальних підстав і є лише засобом для привернення уваги ЗМІ та окремих осіб.

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