В Україну завезли небезпечні фрукти з личинками мух: де їх продають

Мандарини / Flickr

В Україну намагалися завести небезпечні мандарини. У Держспоживслужбі повідомили, що у фруктах з Туреччини знаходилися личинки мух.

Небезпечні мандарини намагалися привезти на Буковину. 20-тонну партію цитрусових затримали на Чернівецькій митниці.

Працівники Держспоживслужби провели лабораторну експертизу і виявили в улюбленому новорічному фрукті личинки середземноморської плодової мухи – це один з найнебезпечніших шкідників плодових культур.

Однак для людей вони загрози не представляють. На ринки і супермаркети заражені мандарини потрапити не встигли, так як їх відразу повернули назад - до Туреччини.

"Дуже часто середземноморську плодову муху виявляють у фруктах з Туреччини та Єгипту. Лідерами є цитрусові", - розповіла фахівець, пише ТСН.

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Як раніше повідомляли, в 2021 році Україна імпортувала мандарин на неповних 120 млн доларів, що майже на половину більше, ніж у 2020 році.

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Імпорт мандаринів, у тому числі їх різновидів - танжеринів і сатсума, в 2021 році склав 119,09 млн дол., що на 45,5% більше, ніж роком раніше.

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