В Україну мчить негода: країну атакує сніг і ожеледь

У суботу, 18 листопада, погода в Україні різко погіршиться і стане схожою на справжню зиму. У ДСНС попереджають про ожеледицю та ускладнення руху на дорогах.
Прогноз погоди на суботу
За інформацією рятувальників, 18 листопада в західних областях України очікується значний сніг, а на дорогах ожеледиця. В Одеській області випаде значний дощ. Вдень у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях спостерігатиметься вітер швидкістю 15-20 м/с.
Синоптики попереджають, що через погодні умови ситуація над дорогами Західної України буде особливо складною, тому водіїв просять бути особливо уважними.
Прогноз від Гідрометцентру
У Гідрометцентрі при цьому також попереджають про погіршення погоди у вигляді снігу та ожеледиці в Західній Україні та помірного дощу в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
На решті частини України опадів не очікується. Температура триматиметься на рівні від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень. У південних областях буде тепліше - там температура вдень підніметься до 10 градусів тепла. А ось у Карпатах очікується мороз, там температура опуститься до 6 градусів морозу.
Погода в Україні
Раніше синоптик ігор Кибальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання - налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У ряді областей замість дощу вже йтиме мокрий сніг.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада вже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря буде опускатися до мінусів.
Синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.
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