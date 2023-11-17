В Україну мчить негода: країну атакує сніг і ожеледь

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попереджають про різке погіршення погоди в суботу, 18 листопада.

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Країну атакує сніг та ожеледь / колаж: Главред, фото: УНІАН

У суботу, 18 листопада, погода в Україні різко погіршиться і стане схожою на справжню зиму. У ДСНС попереджають про ожеледицю та ускладнення руху на дорогах.

Прогноз погоди на суботу

За інформацією рятувальників, 18 листопада в західних областях України очікується значний сніг, а на дорогах ожеледиця. В Одеській області випаде значний дощ. Вдень у південних, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях спостерігатиметься вітер швидкістю 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що через погодні умови ситуація над дорогами Західної України буде особливо складною, тому водіїв просять бути особливо уважними.

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Прогноз від Гідрометцентру

У Гідрометцентрі при цьому також попереджають про погіршення погоди у вигляді снігу та ожеледиці в Західній Україні та помірного дощу в Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

На решті частини України опадів не очікується. Температура триматиметься на рівні від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу вночі та від 0 до 5 градусів тепла вдень. У південних областях буде тепліше - там температура вдень підніметься до 10 градусів тепла. А ось у Карпатах очікується мороз, там температура опуститься до 6 градусів морозу.

Прогноз погоди на суботу / фото: Гідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик ігор Кибальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання - налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У ряді областей замість дощу вже йтиме мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада вже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря буде опускатися до мінусів.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

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