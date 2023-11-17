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Зарплата зросла, але інфляціію не перекрила: наскільки українці стали біднішими

Руслана Заклінська
17 листопада 2023, 17:14
Заробітня плата номінально зросла на 15,1%, однак, враховуючи інфляцію, реально зменшилась на 3,6%.
Зарплата зросла, але інфляціію не перекрила: наскільки українці стали біднішими
В Україні збільшилась середня зарплата / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У першій половині 2023 року середня зарплата в Україні досягла 16,3 тис. гривень. Вона зросла в середньому на 2870 грн. Однак, з урахуванням інфляції, яка у червні 2023 року становила 21,5%, реальна зарплата українців зменшилась на 3,6%. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За даними Держстату, у першому кварталі 2023 року середня зарплата в Україні склала 15 436 грн, у другому кварталі – 17 176 грн. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 грн.

Проти першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної плати та ростом зарплат у багатьох галузях економіки. Варто відзначити, що хоча зарплати виросли, урахування інфляції свідчить про зменшення реальних доходів на 3,6%.

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Таким чином, українці, які отримують середню зарплату, стали біднішими. Для того, щоб купити ті ж самі товари та послуги, що й у першій половині 2022 року, їм потрібно було б отримувати 18,6 тис. грн.

Порівняння у доларовому евіваленті

У відсотковому вираженні ці цифри показують значний ріст у зв'язку із попереднім періодом. Проте, враховуючи валютні курси, середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446$. Це на 33$ менше, ніж у першій половині 2021 року (479$).

Сектори економіки, що показують найвищі середні заробітки:

  • Інформаційні та телекомунікаційні послуги – 36 544 грн.

  • Фінансова та страхова справа – 32 944 грн.

  • Авіаційний транспорт – 28 177 грн.
  • Професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн.
  • Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20 506 грн.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів повідомив що, заробітні плати педагогів в Україні зростуть на 21%. Тобто середньомісячний дохід вчителя вищої категорії збільшиться з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень.

Також вже з першого січня 2024 року українські державні службовці можуть очікувати кардинальні зміни у своїй системі оплати праці. Кабінет Міністрів висловив намір переглянути систему розрахунку посадового окладу, щоб усунути зловживання під час призначення додаткових виплат та премій.

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зарплати інфляція підвищення зарплат гроші
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