Налетить шторм і випаде сніг: в Україну вривається зимова погода

У вихідні температура повітря стане морозною, у більшій частині областей випаде сніг і буде ожеледиця.

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Погода в Україні на вихідні буде зі снігом і морозом/ unsplash.com

Погода в Україні у вихідні, 18 і 19 листопада, стане уже по-справжньому зимовою. Температура повітря опуститься в мінуси. З морозом у більшість областей також прийде сніг.

Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначає, що таке суттєве похолодання буде пов’язане з тим, що в Україну з північного сходу Європи почне надходити холодне морозне повітря і одночасно активізується циклонічна діяльність над Чорним морем.

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Синоптик зазначає, що у більшості областей буде нестійкий характер погоди.

"Найбільш інтенсивні опади пройдуть у південній і південно-східній частині України. У західних, центральних, східних областях випаде перший сніг. На півдні посилиться вітер місцями понад 20 м/с, на акваторії Чорного та Азовського морів очікується шторм. Прохолодна, але суха погода передбачається у північній половині країни", – розповів Ігор Кібальчич.

Погода в Україні 18 листопада

У суботу, 18 листопада, на західні області України чекає нестійка та волога погода. Упродовж доби будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, подекуди з дощем. У Карпатах буде йти сильний сніг. Варто бути готовими до того, що місцями буде налипання мокрого снігу і туман, а на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5. У Карпатах протягом доби -5…0 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4, вдень +4...-1 градус.

У центральних областях нашої країни мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень окремі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі +4...-1 градус, вдень +2...+7.

У північних областях нашої держави і в Криму очікується нестійка погода, там будуть йди дощі. В Одеській області та на півдні Криму сильні опади. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви, 18-23 м/с. В Азовському морі та у північно-західній частині Чорного моря шторм. Температура повітря вночі +3...+8, вдень +8...+13 градусів.

На сході нашої країни буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 градуси, вдень +1...+6.

Погода в Україні 18 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 листопада

У неділю, 19 листопада, у західних областях мінлива хмарність, без опадів. Лише у другій половині дня у Карпатах і на Закарпатті очікується дощ із мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 градус, вдень +3...-2.

На півночі нашої держави буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-1 градус, вдень +2...-3.

На півдні України вночі без опадів, вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди буде налипати мокрий сніг. Водіям варто бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби 0…+5 градусів.

У південних областях та у Криму очікуються складні погодні умови. Пройдуть сильні дощі, на Одещині місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 17-22 м/с. В Азовському морі та на північному заході Чорного моря утримається шторм. Температура повітря +4...-1 градус, вдень +2...+7. У Криму протягом доби +7…+12 градусів.

У східних областях вночі без опадів. Вдень дощ, який переходитиме у сніг. На Донеччині значні опади. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +3...-2 градуси, вдень 0...+5.

Погода в Україні 19 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну різко увірветься похолодання – налетить сніг і прийдуть морози. Синоптик розповів про погоду на тиждень і зазначив, що ще кілька днів будуть відносно нехолодними, а потім погода в Україні різко зміниться. У низці областей замість дощу вже буде йти мокрий сніг.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

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