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Українцям прийде третя платіжка за газ: за що доведеться доплатити

Альона Вороніна
14 листопада 2023, 10:49
Раніше цей платіж був включений до інших платіжок, але зараз він повинен сплачуватися окремо.
Газ, газовая плита, женщина
Українцям прийде третя платіжка за газ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Побутові споживачі зазвичай оплачують за газ двома платіжками: перша – за постачання газу, друга – за доставку (розподіл). Проте іноді надходить і третя.

У третій платіжці передбачена плата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ). Про це розповіла експертка-консультантка порталу "ГазПравда" Катерина Плотнікова.

Вона пояснила, що поступово втратили чинність нормативно-правові акти (НПА), згідно з якими облгази періодично повинні були самі здійснювати технічне обслуговування таких систем в житлових будинках, у які вони постачають газ. Оскільки такі акти втратили чинність, то ця сума оплати, яка раніше входила у діючі платіжки, тепер звідти виключена.

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Плотнікова зазначила, що раніше споживачі переважно навіть не здогадувалися, що плата за технічне обслуговування включена до їхніх платіжок. Але, за її словами, залишається під великим питанням, чи належним чином облгази виконували свої зобов’язання щодо здійснення такого ТО – чи у задовільному стані вони утримували внутрішні газові мережі, димо- і вентканали, а також газоспоживаюче обладнання у багатоквартирних та приватних будинках.

Експертка зазначила, що тепер відповідальність за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, а також справність вентиляції у приміщенні покладається на власників будинків. Так, у багатоквартирному будинку за це відповідатимуть співвласники багатоповерхівки, а у приватних будинках – господар.

Власник(и) повинен/повинні обрати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Такою організацією може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.

"Таким чином, власник розуміє, за що саме він буде сплачувати кошти та контролює дотримання виконання договірних зобов’язань виконавця ТО. Адже належна робота газових комунікацій є запорукою безпеки життєдіяльності усіх мешканців домогосподарства. У випадках виявлення порушень – власник може скаржитись на недобросовісне підприємство у відповідні інстанції", – зазначається у повідомленні.

Кто отвечает за газовые трубы в многоквартирных домах
Хто відповідає за газові труби у багатоквартирних будинках/gazpravda.com.ua

У той же час експертка звернула увагу, що якщо буде виявлено, що технічне обслуговування забезпечене неналежним чином, то постачання газу в будинок може бути припинене до вирішення цього питання.

Однак вона наголосила, що поки що не був затверджений типовий договір, який повинен бути підписаний між власниками та обраною ними організацією для здійснення такого технічного обслуговування в будинку. Тому, за її словами, облгаз не має права припинити газопостачання, посилаючись на те, що співвласники багатоквартирного будинку або власники приватного будинку ще ні з якою організацією не підписали такий договір.

"До завершення остаточного реформування нормативно-правової бази у цій сфері припинення газопостачання облгазами винятково через неукладення договорів на ТО може вважатись маніпулятивним та є порушенням прав його мешканців", – наголосила Плотнікова.

Типовий договір на здійснення такого технічного обслуговування повинна затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Також в НКРЕКП повинні озвучити граничні тарифи на роботи та послуги, що входять до ТО внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку.

Експертка зазначає, що НКРЕКП повинна розробити і затвердити такий типовий договір до 5 грудня 2023 року.

Постачання газу в Україні

Раніше у "Нафтогазі" розповіли, як не переплатити за зайві "куби" в квитанціях. Деяким приходять платіжки за газ із завищеними показаннями. Як кажуть у "Нафтогазі", клієнти не передають або невчасно передають дані з лічильників.

Також у "Нафтогазі" відповіли, чому доводиться переплачувати за газ. В Україні деякі споживачі платять за доставку газу більше, ніж могли б. У "Нафтогазі" розповіли, чому це відбувається.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" розповіли, чи вистачить в Україні газу на опалювальний сезон-2023. В Україні достатньо запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024. На сьогодні накопичено 15,75 млрд кубометрів газу, повідомили в компанії.

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