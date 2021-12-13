В Україні запустили потяг з найдовшим рейсом: з'єднує 7 регіонів країни

Поїзд в дорозі близько доби / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

У понеділок, 13 Грудня, "Укрзалізниця" запустила перший рейс поїзда № 5/6 Маріуполь - Рахів. Це найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні тривалістю 1806 км, який з'єднує 7 областей.

Як повідомили в пресслужбі "УЗ", поїзд складається з 10 абсолютно нових вагонів: плацкартів, купе і люкс. Він курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремче, Татарові, Ворохті, Ясині та Квасах. І зупиняється у найвисокогірнішому місті України.

"Цей поїзд охоплює майже всю країну і дозволить жителям багатьох населених пунктів без пересадки відвідати туристичні куточки України", - розповів член Правління АТ" Укрзалізниця " Олександр Перцовський.

Нагадаємо, раніше в" Укрзалізниці " заявили, що в наступному 2022 році тарифи на перевезення піднімати не будуть. Однак цього року ціни ще встигнуть "злетіти" на 3%.

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