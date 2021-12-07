В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продукт

Цукор став доступнішим для українців / УНІАН

На українських ринках знизилася ціна на цукор. Про стабілізацію вартості популярного продукту відзначили у Міністерстві аграрної політики.

Зокрема, за минулий рік вартість цукру в Україні зросла на 54,7% і на 30-40% перевищувала загальносвітову.

У зв'язку з цим, АМКУ почав розслідування проти двох найбільших в Україні виробників цукру і почав вивчати зростання цін на цей продукт.

Протягом перше півріччя 2021 року експорт українського цукру впав у 28 разів. При цьому станом на початок листопада, середні споживчі ціни на цукор зросли в 1,9 рази за 12 місяців: з 14,94 грн/кг у вересні 2020 року до 28,69 грн/кг у вересні 2021 року.

Тепер же цукор коштує в межах 23 грн.

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Також у відомстві поінформували, що в листопаді подешевшали пшоняна і гречана групи.

Тим часом, ціна картоплі в порівнянні з минулим роком знизилася на 16%. А ось капуста, буряк і цибуля, морква подорожчали від 3 до 10 відсотків.

Експерти стверджують, що найголовнішою причиною подорожчання продуктів є зростання тарифів на енергоносії.

Нагадаємо, в Україні рекордними темпами дешевшає паливо для автомобілів. За кілька днів ціни на бензин і ДП знизилися більш, ніж на гривню.

Також раніше експерти прогнозували, що цукор через високі тарифи на енергоносії стане дефіцитним продуктом.

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