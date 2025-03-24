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В Україні заборонять вилов риби: яка причина і які штрафи чекають на порушників

Юрій Берендій
24 березня 2025, 16:29
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З 1 квітня в Україні набуває чинності заборона на вилов риби в період нересту, яка передбачає обмеження, штрафи та винятки для деяких видів риб.
В Україні заборонять вилов риби: яка причина і які штрафи чекають на порушників
Чому в Україні заборонять вилов риби і що чекає на порушників / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • На період нересту в Україні заборонять вилов риби
  • Обмеження запроваджуються двічі на рік
  • Які види риб можна ловити в період нересту

З 1 квітня в Україні почне діяти заборона на вилов риби в період нересту, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил любительського рибальства". Про це повідомляє Главред у матеріалі "Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня".

Обмеження запроваджуються двічі на рік:

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  • З 1 квітня по 30 травня – заборона діє на річках і їхніх притоках.
  • З 1 квітня по 19 червня – на водосховищах, озерах і затоках.

За порушення встановлені такі штрафи:

  • окунь – 3 162 грн;
  • лящ – 1 649 грн;
  • судак – 3 587 грн;
  • сом – 5 117 грн.

"Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака доведеться платити по 3 332 грн. Після цього буде дозволено ловити не більше 30 раків на добу на одну людину", - йдеться у матеріалі.

Проте без обмежень дозволяється вилов таких видів риб, як сонячний окунь, ротан, тюлька та синька.

Нові штрафи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада України у четвер, 13 березня, ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає 50% знижку для військовозобов’язаних у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК.

В Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв, чиї транспортні засоби створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 пропонує значні санкції, зокрема штрафи до 34 000 гривень і можливе позбавлення водійських прав. Про це розповів експерт з адвокації Микола Ільчук.

Член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський заявив, що в Україні штрафуватимуть 17-річних юнаків, які не стали на військовий облік вчасно.

Інші новини:

Що таке любительське рибальство?

Любительське рибальство - це безоплатне добування (вилов) водних біоресурсів у порядку загального використання, у дозволених обсягах, для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями вилову, встановленими для цього правилами рибальства. Одній особі за одну добу перебування на водоймі дозволяється виловити 3 кг риби.

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