В Україні заборонять вилов риби: яка причина і які штрафи чекають на порушників

Про що йдеться у матеріалі:
- На період нересту в Україні заборонять вилов риби
- Обмеження запроваджуються двічі на рік
- Які види риб можна ловити в період нересту
З 1 квітня в Україні почне діяти заборона на вилов риби в період нересту, відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил любительського рибальства". Про це повідомляє Главред у матеріалі "Заборона вилову риби, нові пенсії, лікарняні та дорогі продукти: що зміниться з 1 квітня".
Обмеження запроваджуються двічі на рік:
- З 1 квітня по 30 травня – заборона діє на річках і їхніх притоках.
- З 1 квітня по 19 червня – на водосховищах, озерах і затоках.
За порушення встановлені такі штрафи:
- окунь – 3 162 грн;
- лящ – 1 649 грн;
- судак – 3 587 грн;
- сом – 5 117 грн.
"Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака доведеться платити по 3 332 грн. Після цього буде дозволено ловити не більше 30 раків на добу на одну людину", - йдеться у матеріалі.
Проте без обмежень дозволяється вилов таких видів риб, як сонячний окунь, ротан, тюлька та синька.
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Що таке любительське рибальство?
Любительське рибальство - це безоплатне добування (вилов) водних біоресурсів у порядку загального використання, у дозволених обсягах, для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями вилову, встановленими для цього правилами рибальства. Одній особі за одну добу перебування на водоймі дозволяється виловити 3 кг риби.
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