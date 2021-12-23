В Україні заборонили низку російських товарів

Уряд продовжив заборону російських товарів.
Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора.
Як повідомили на засіданні Кабміну 23 грудня, заборону російських товарів продовжено до 31 грудня 2022 року.
Як зазначається в пояснювальній записці, Росія заборонила ряд товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів.
Що заборонено до ввезення в Україну:
- м'ясо,
- риба,
- шоколад,
- кава,
- печиво,
- цукерки,
- лікарські засоби,
- одяг,
- добриво,
- вагони,
- трактори,
- папір та інше.
"Зазначені дії з боку РФ (застосування торгових санкцій і обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ щодо нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України та законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, і містять ознаки недружніх дій щодо України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.
Експорт в Україні
Зазначимо, експорт товарів та послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт виріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.
За даними Держстату за 9 місяців 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) склала 13,4% (13 941,4 млн доларів).
На другому місці Польща - 8 052,6 млрд доларів з часткою 7,7%, на третьому Німеччина - 8 037,6 млрд доларів (7,7%).
На четвертому місці Росія - 7 351,2 млрд доларів (7,1%).
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Нагадаємо, уряд Росії заборонив імпорт в країну українських залізничних коліс, колісних пар і рам візків вантажних вагонів.
Відповідну постанову було прийнято 9 лютого. Рішення про заборону імпорту української продукції набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.
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