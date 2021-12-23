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В Україні заборонили низку російських товарів

23 грудня 2021, 16:24

Уряд продовжив заборону російських товарів.

Кабмін
Кабмін / Reuters

Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора.

Як повідомили на засіданні Кабміну 23 грудня, заборону російських товарів продовжено до 31 грудня 2022 року.

Як зазначається в пояснювальній записці, Росія заборонила ряд товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів.

Що заборонено до ввезення в Україну:

  • м'ясо,
  • риба,
  • шоколад,
  • кава,
  • печиво,
  • цукерки,
  • лікарські засоби,
  • одяг,
  • добриво,
  • вагони,
  • трактори,
  • папір та інше.

"Зазначені дії з боку РФ (застосування торгових санкцій і обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ щодо нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України та законним інтересам суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, і містять ознаки недружніх дій щодо України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.

Експорт в Україні

Зазначимо, експорт товарів та послуг з України за перші дев'ять місяців 2021 року склав 56 140,5 млн доларів, що на 32,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, імпорт виріс на 31,8% до 55 697,3 млн доларів.

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За даними Держстату за 9 місяців 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) склала 13,4% (13 941,4 млн доларів).

На другому місці Польща - 8 052,6 млрд доларів з часткою 7,7%, на третьому Німеччина - 8 037,6 млрд доларів (7,7%).

На четвертому місці Росія - 7 351,2 млрд доларів (7,1%).

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Нагадаємо, уряд Росії заборонив імпорт в країну українських залізничних коліс, колісних пар і рам візків вантажних вагонів.

Відповідну постанову було прийнято 9 лютого. Рішення про заборону імпорту української продукції набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

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