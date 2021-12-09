В Україні "злетіли" ціни на продукти: подорожчав ряд овочів

Овочі подорожчали в ціні / Фото pixabay.com

В Україні за останній місяць суттєво підскочили ціни на деякі овочі.

Як повідомляє портал "Мінфін", найбільше подорожчали овочі з борщового набору.

"Індекс споживчих цін на продукти даної продуктової групи в грудні 2021 року склав 107,88%. У порівнянні з попереднім місяцем в середньому ціни на ці продукти (ред. – овочі) збільшилися на 7,88%" – сказано в повідомленні.

Відзначається, що буряк і болгарський перець додали в ціні 26% і 20% відповідно. Також подорожчали цибуля - на 16%, помідори – на 15%, часник – на 10% і капуста – на 8%.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільшеНагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення щодо цін на газ для споживачів постачальника "останньої надії".

Також раніше на Міжконтинентальній біржі ціна на каву досягла максимуму з 2011 року. Аналітики стверджують, що вона продовжить рости до 2023 року через низький урожай і затримки поставок.

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