У Києві впали тарифи на опалення

Опалення в Києві рекордно подешевшало / соцмережі

В Києві знизилася вартість теплопостачання. Однак це стосується не всіх жителів столиці, а тільки жителів 462 багатоквартирних будинків.

Справа в тому, що вони досі не уклали договори про надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством.

Як повідомляється на сайті КМДА, у четвер, 2 грудня, Київрада внесла зміни до рішення "про проходження опалювального сезону 2021-2022 року в місті Києві", включивши зазначені 462 будинки до переліку споживачів, для яких протягом опалювального періоду 2021-2022 року КП "Київтеплоенерго" застосовуватиме тариф на теплову енергію, який діяв минулого року.

За словами заступника міського голови-секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, відповідно до Закону України" Про житлово-комунальні послуги", за рішенням співвласників багатоквартирного будинку з Виконавцем відповідної комунальної послуги укладається договір про надання комунальних послуг.

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"Зараз у Києві налічується 462 будинки, де ще не відбулися зміни в частині обрання співвласниками договірних моделей по кожному виду комунальних послуг. Жителів цих будинків неможливо в стислі терміни перевести на індивідуальні або колективні договори про надання комунальних послуг, оскільки в КП "Київтеплоенерго" не надійшло необхідної інформації з метою проведення коректних нарахувань", – сказав Бондаренко.

У цих будинках теплопостачання здійснюється на підставі договорів про постачання теплової енергії в розмірі від 2099,52 грн до 2381,54 грн з ПДВ залежно від витрат на утримання та ремонт центральних або індивідуальних теплових пунктів.

Всі збитки будуть компенсовані з міського бюджету.

Нагадаємо, в Україні скасували пільговий тариф для споживачів, які опалюють свої будинки електроенергія. Ліміт місячного обсягу споживання в опалювальний сезон в 3000 кВт * год більше не діє для споживачів, які опалюють будинки електроенергією.

Також на сьогоднішньому засіданні Київради мер міста Віталій Кличко пообіцяв незабаром забезпечити всіх медиків столиці гідними преміями.

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