В Україні рекордно впали ціни на газ для населення

Газ знизився в ціні / Фото pixabay.com

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення щодо ціни на газ для споживачів постачальника "останньої надії".

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 9 грудня.

Зокрема, НКРЕКП прийняла постанову "Про здійснення поставок природного газу побутовим споживачам на умовах базової річної пропозиції".

"Дане рішення дозволить побутовим споживачам отримувати природний газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ" ГК "Нафтогаз України", а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - сказано в повідомленні.

Також регулятор нагадав, що постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис. побутових споживачів, які знаходяться в різних регіонах України. Однак, станом на 8 грудня 2021 року ціна реалізації природного газу цим постачальником становила 46,22 грн за 1 куб. м.

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Нагадаємо, у Києві знизилася вартість теплопостачання. Однак це стосується не всіх жителів столиці, а тільки жителів 462 багатоквартирних будинків, які не уклали договори про надання комунальних послуг згідно з чинним законодавством.

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