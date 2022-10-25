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Долітався: ЗСУ ліквідували заступника командира вертолітного полку РФ

25 жовтня 2022, 14:46

Окупанта збили під час польоту у літаку Ка-52.

Оккупант Владимир Стрельченко, российские военные
Ліквідований окупант Володимир Стрільченко/ Telegram Штірліц, Радіо Свобода

Українські воїни ліквідували на фронті заступника командира вертолітного полку російських збройних сил Володимира Стрільченко.

Високопоставленого окупанта збили, коли він перебував у літаку Ка-52. Про його загибель повідомив український військовослужбовець, полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у Telegram.

"Заступник командира 487-го овп (окремого вертолітного полку – ред.) з льотної підготовки підполковник Стрільченко Володимир на Ка-52 успішно демобілізований", – повідомив полковник ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

Оккупант Владимир Стрельченко
Ліквідований окупант Володимир Стрільченко/ Telegram Штірліц

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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