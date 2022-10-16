"Це м'ясорубка": на Харківщині ЗСУ "покришили" батальйон бурятських найманців

Знищена техніка РФ / Фото УНІАН

Бійці Збройних сил України в Харківській області розгромили батальйон бурятських найманців Байкал.

Як пише видання "Нова газета. Європа", велика частина бійців батальйону загинула 28 вересня під час боїв за село Петропавлівка в Харківській області.

39-річна Ірина Звягінцева з Улан-Уде 6-го жовтня опублікувала пост ВКонтакте про збір грошових коштів для батальйону "Байкал". Її чоловік Тимофій як і племінник 31-річний Віктор Вікторов, вступив в батальйон "Байкал" приховано, не обговоривши це з близькими і родичами, обидва стали добровольцями ще влітку, сім'ї про це дізналися лише тоді, коли їх вже направили на військову підготовку.

"Їх розбили в Петропавлівці, племінник загинув, в танку згорів там, з дрона міна впала 28 вересня. Наші хлопці, які там були 28-го числа, я не знаю, скільки заходило їх, але вийшло їх дуже мало, сильно розбили їх. Хлопці їхали на двох машинах БМП, вони прийняли весь удар на себе", - розповідає дружина рашиста.

Зазначається, що техніка рашистів знаходиться на звільненій території, окупанти не можуть її забрати.

"Вони взяли вогонь на себе, відволікаючи, щоб наші, хто залишився, змогли поранених забрати з поля бою. Звичайно, їм довелося відступати, тому що сили були нерівні, та сторона, перевершувала по силам. Це все бурятський батальйон "Байкал" і загиблі, в основному, це хлопці з Бурятії. Там був саме батальйон "Байкал". Чоловік сказав, що це була просто м'ясорубка, як ніби диявол спустився з небес. Я, каже чоловік, в перший раз навчився молитися. Він же у мене невіруючий був, каже, Я попрощався вже з усіма. Поранених багато було, каже, пошкодував, що джгутів було мало. Каже, там хлопцеві обидві ноги відірвало, каже, я коли джгути накладав одному, з дрона знову скинули міну безшумну, всі трьохсоті стали двохсотими, які поруч з ним були. Його хвилею відкинуло. Каже, я там, напевно, посивів, у мене дзеркала немає подивитися, Мене, каже, мене просто виносили, тому що ноги не йшли, ватяні були, що я тут побачив, нікому ніколи не побажаю", - додала дружина окупанта.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті удару високоточних реактивних комплексів залпового вогню HIMARS Збройні Сили України завдали вогневого ураження підрозділам 37-ї окремої мотострілецької бригади з Бурятії, що входить до 36 загальновійськової армії ЗС РФ.

"Для особового складу 36 загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ участь у "спеціальній військовій операції" дається дуже важко", - повідомляють у мережі.

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