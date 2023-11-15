В Україні вдосконалили процедуру отримання на руки посвідчення водія: деталі змін

Оновлення спрощує та прискорює процес отримання водійського посвідчення, роблячи його більш зручним та доступним для українських водіїв.

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Водії можуть через Дію замовити доставку водійського посвідчення / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот diia.gov.ua

Україна внесла зміни у процедуру отримання посвідчення водія, роблячи цей процес більш доступним та зручним для громадян. Нова послуга, представлена у додатку "Дія", дозволяє не лише замовити заміну посвідчення водія, але і вибрати зручний спосіб його отримання. Про це повідомив голова "Мінцифри" Михайло Федоров у Telegram.

Міністр зазначив, що тепер користувачі можуть через додаток "Дія" замовити доставку посвідчення водія. Документи доставлять шляхом кур'єрської доставки або їх можна буде забрати у відділенні "Укрпошти".

Ця послуга стосується водіїв-новачків, чий термін дії першого посвідчення вже завершився, а також автовласників, які втратили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані у своєму водійському посвідченні.

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Як замовити доставку водійського посвідчення

Процедура замовлення документа у додатку "Дія" передбачає кілька кроків. Щоб замовити доставку нового водійського посвідчення в Дії:

авторизуйтеся в застосунку;

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення";

зазначте причину заміни документа;

виберіть тип посвідчення — цифрове + пластик;

вкажіть спосіб доставки — самовивіз з відділення Укрпошти або доставка кур’єром за вказаною адресою;

укажіть контактні дані;

підпишіть заяву.

Яка вартість послуги

Вартість відновлення посвідчення водія складає близько 311 гривень у сервісному центрі та приблизно 294 гривень для онлайн-відновлення з подальшою пересилкою документа поштою.

"Готовий документ водій отримує у сервісному центрі МВС або у відділенні "Укрпошти" на території України. Логістичні витрати поштовим перевізником коштуватимуть орієнтовно 294 грн. Також є можливість замовити кур'єрську доставку", – повідомили на Урядовому порталі.

Зазначимо, що водії також мають можливість відновити посвідчення водія як у сервісному центрі МВС, так і онлайн через Дію чи електронний кабінет водія.

Нововведення для водіїв

Нагадаємо, нещодавно Кабмін впровадив нові правила дорожнього руху, наближуючи їх до стандартів країн ЄС. Однією з ключових змін є постійний режим включення ходових вогнів за межами міста, що підвищить видимість транспортних засобів на дорозі. Також вводиться нове маркування для навчального транспорту, а правила перевезення дітей тепер більш жорсткі.

Також з осені 2023 року, українці матють можливість самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійського посвідчення. Окрім цього, вводиться адміністративна відповідальність для автошкіл і сервісних центрів МВС. Тепер за порушення при підготовці майбутніх водіїв та їх недозволений доступ до керування транспортними засобами передбачені штрафи.

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