В Україні спростили правила іспитів на водійське посвідчення: що змінилося

Українці можуть отримати водійське посвідчення без обов'язкового навчання в автошколі.

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Українці можуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Нова постанова, яка набула чинності з 22 листопада, дозволяє українцям отримувати водійські посвідчення без обов'язкового проходження теоретичного курсу в автошколі. Про це повідомило МВС України.

За даними МВС, замість стандартного курсу водіїв, абітурієнти можуть самостійно підготуватися до теоретичного тесту та скласти його у сервісному центрі МВС. Щоб скласти теоретичний іспит самостійно необхідно звернутися до сервісного центру МВС і отримати талон запису.

Необхідні документи:

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паспорт;

ідентифікаційний номер;

медична довідка.

Під час складання іспиту, абітурієнтам потрібно відповісти на 20 питань за 20 хвилин, з можливістю зробити не більше 2 помилок. Вартість такого тесту становить 13 гривень. У випадку, якщо кількість помилок перевищує допустиму норму, наступна спроба можлива лише через 10 днів.

Після успішного складання теоретичного іспиту, слід звернутися до акредитованого навчального закладу для проведення практичного навчання та отримання практичних навичок з водіння.

Важливі зміни для автомібілістів

Нагадаємо, уряд прийняв ряд рішень, спрямованих на модернізацію правил дорожнього руху, щоб вони відповідали стандартам країн ЄС. Однією з ключових змін, яка вже вступила в силу, є обов’язкове ввімкнення ходових вогнів за межами населених пунктів. Також запроваджено нове маркування для автобусів навчальних закладів, а правила перевезення дітей тепер стали більш жорсткими.

Крім цього, тепер водії можуть скористатися мобільним застосунком "Дія", щоб замовити заміну та доставку свого водійського посвідчення. Документи доставлять шляхом кур'єрської служби або їх можна буде забрати у відділенні "Укрпошти".

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