Українцям назвали години без електроенергії: графіки відключень на 17 червня

У разі перевищення лімітів можуть застосовувати відключення електроенергії, попередили в "Укренерго".

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В Україні заплановані стабілізаційні відключення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть в Україні в понеділок, 17 червня.

Як ідеться в повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram, стабілізаційні відключення заплановані з 08:00 до 24:00 понеділка.

У повідомленні наголошується, що в цей час планується застосовувати ліміти споживання, при перевищенні яких можуть застосовувати відключення електроенергії.

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Уточнюється, що збільшення проміжків часу відключень електроенергії прогнозується у зв'язку з очікуваним високим споживанням на початку робочого тижня.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

У повідомленні також вказується, що про зміни щодо графіків повідомлятимуть окремо.

/ t.me/Ukrenergo

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/ Инфографика: Главред

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