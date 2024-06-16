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Українцям назвали години без електроенергії: графіки відключень на 17 червня

Олексій Тесля
16 червня 2024, 19:17
409
У разі перевищення лімітів можуть застосовувати відключення електроенергії, попередили в "Укренерго".
Українцям назвали години без електроенергії: графіки відключень на 17 червня
В Україні заплановані стабілізаційні відключення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть в Україні в понеділок, 17 червня.

Як ідеться в повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram, стабілізаційні відключення заплановані з 08:00 до 24:00 понеділка.

У повідомленні наголошується, що в цей час планується застосовувати ліміти споживання, при перевищенні яких можуть застосовувати відключення електроенергії.

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Уточнюється, що збільшення проміжків часу відключень електроенергії прогнозується у зв'язку з очікуваним високим споживанням на початку робочого тижня.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

У повідомленні також вказується, що про зміни щодо графіків повідомлятимуть окремо.

Скріншот
/ t.me/Ukrenergo

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні виведуть у ремонт енергоблоки АЕС. "Енергоатом" виведе в ремонт п'ять енергоблоків АЕС. Тиждень тому вийшов з ремонту один блок атомної електростанції.

Раніше в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Українцям назвали години без електроенергії: графіки відключень на 17 червня
/ Инфографика: Главред

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атомна енергетика Укренерго відключення світла електроенергія
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