В Україні суттєвий дефіцит потужності, діють ліміти споживання електроенергії - Укренерго

Фахівці стикаються з проблемами у відновленні системи через масштаб пошкоджень і поганих погодних умов, сказали в пресслужбі компанії.

Складна ситуація спостерігається в Одеській області, триває підключення споживачів-Укренерго / Колаж фото УНІАН

В енергетичній системі України фіксується суттєвий дефіцит потужності. Масштаб пошкоджень, пов'язаний з ракетними атаками агресора Росії, і погодні умови ускладнюють відновлювальні роботи. Ліміти споживання електроенергії продовжують діяти.

Як повідомили в Укренерго, 12 грудня в енергосистемі країни спостерігається суттєвий дефіцит потужності. Російські окупанти минулого тижня здійснили вже 8-у масштабну атаку на українські енергетичні об'єкти. Також було і дві локальні атаки артилерією і дронами на півдні і сході країни.

"Руйнування, які завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи. В Одеській області ситуація все ще складна, відновлення харчування споживачів триває", - сказали в компанії.

Фахівці працюють над відновленням системи і стикаються зі складнощами через масштаби пошкоджень і погану погоду. Ліміти на обмеження споживання електроенергії продовжують діяти.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі кожному обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання. При перевищенні лімітів застосовуються аварійні відключення", - підкреслили в Укренерго.

Відключення світла в Україні

Журналісти Forbes у своєму матеріалі написали про те, що у Кабміну є 3 сценарії на випадок повного припинення енергопостачання України. Варіанти дій запрацюють в разі відключення світла на період від 12 годин до 7 діб. Що робитиме влада залежить від того, по яких об'єктах агресор РФ завдасть ударів.

У Київводоканалі заявили, що якщо світла в Києві не буде від 5 до 7 днів, централізовано постачати воду клієнтам компанії не вдасться. Людям радять запасатися водою для побутових і технічних потреб.

В Укренерго повідомляли, що енергетичні мережі скоро можуть перевести на планові графіки відключення світла. Такий крок можна буде зробити після того, як скоротиться дефіцит потужності.

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