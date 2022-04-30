Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українців

колаборант / Патрульна поліція Київської області

Правоохоронці затримали двох колаборантів, які розстріляли мирних жителів Великої Димерки у Броварському районі Київщини.

"Відзначається, що 11 березня під час окупації села Залісся двоє місцевих жителів співпрацювали з військами Російської Федерації, отримували від них зброю і амуніцію, залякували населення, більше того – відкрили вогонь з автоматичної зброї по жителям селища Велика Димерка", – повідомляє поліція в Київській області.

За фактом державної зради, умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами поліцейські повідомили зловмисникам про підозру.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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