"Розстрілюємо їх по ночах, коли вони тікають": окупант розповів про вбивства мирного населення

Окупант розповів про вбивства мирного населення/ Reuters, Об'єктив

Російські загарбники без вагань розстрілюють мирне населення в Україні і "гордо" розповідають про це своїм сім’ям. А ті лише підтримують таку жорстокість російських "асвабадітелей".

Одну з таких розмов окупанта з його дружиною перехопила й оприлюднила Служба безпеки України. Росіянин розповів, що вони з "товаришами по зброї" не пропускають і розстрілюють мирних жителів, які намагаються вночі втекти з окупованих територій, щоб врятувати своє життя.

"Їм зараз подітися нікуди, вони ночами намагаються проходити. Ми їх розстрілюємо [неценз.]. Мені їх не шкода, навіть мирне населення. Хто хотів – той уже поїхав. Тож ми стріляємо і байдуже [неценз.]", – розповідає російський окупант своїй дружині.

Підрозділ загарбника стоїть на Сході України і не дозволяє врятуватися людям, які хочуть покинути зайняті окупантами території.

У Службі безпеки України наголосили, що фіксують такі факти.

"СБУ системно документує ці та інші факти для міжнародних судів. Бо дії рашистів є грубим порушенням законів і звичаїв війни", – зазначають у відомстві.

Раніше з’явилося відео, як українські воїни успішно застосовують на практиці надані Великою Британією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу.

Також раніше повідомлялося, що захисники України здобули новий трофей – відібрали у російських загарбників черговий російський танк Т-72БЗ разом з боєкомплектом. Окупанти намагалися заховати техніку на фермі, але там її і знайшли українські бійці.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: