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Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

27 травня 2022, 22:40

У той же час, як кажуть представники відомства, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв.

Прикордонник
Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Співробітники Держприкордонслужби оновили правила виїзду військовозобов'язаним чоловікам за межі України. Текст був опублікований в Telegram-каналі відомство.

Що змінилося

  • Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено перетин кордону до тридцяти днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.
  • Дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном не більше півроку.

У той же час, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв.

Далі згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни під час воєнного стану мають чоловіки:

  • у яких є посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
  • ті, у кого є висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • ті, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • ті, у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років;
  • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
  • ті, хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
  • люди, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

читайте такожВоєнний стан і мобілізацію продовжують на три місяці-рішення Зеленського

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів-вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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Автор: Єгор Бунін
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