Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України / колаж УНІАН та ua.depositphotos.com

Співробітники Держприкордонслужби оновили правила виїзду військовозобов'язаним чоловікам за межі України. Текст був опублікований в Telegram-каналі відомство.

Що змінилося

Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено перетин кордону до тридцяти днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.

Дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном не більше півроку.

У той же час, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв.

Далі згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни під час воєнного стану мають чоловіки:

у яких є посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

ті, у кого є висновок військово-лікарської комісії про непридатність;

ті, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

ті, у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;

ті, хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;

люди, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів-вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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