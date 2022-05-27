Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

У той же час, як кажуть представники відомства, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв.
Співробітники Держприкордонслужби оновили правила виїзду військовозобов'язаним чоловікам за межі України. Текст був опублікований в Telegram-каналі відомство.
Що змінилося
- Виїжджати з України допускається під час воєнного стану водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ, інших військових формувань, а також населення України. Крім того, дозволено перетин кордону до тридцяти днів за наявності відповідних рішень Мінінфраструктури або військових адміністрацій.
- Дозволено виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують безперебійну роботу залізниці терміном не більше півроку.
У той же час, Держприкордонслужба має право скасовувати дозвіл на виїзд у разі низки порушень з боку водіїв.
Далі згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право виїхати з країни під час воєнного стану мають чоловіки:
- у яких є посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- ті, у кого є висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
- ті, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- ті, у яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років;
- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки, які виховують дітей-сиріт, або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до 18 років;
- ті, хто доглядає за нужденними у разі відсутності інших осіб, які можуть це робити;
- люди, близькі родичі яких загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.
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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня.
Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.
Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів-вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.
Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.
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