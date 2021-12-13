В Україні рекордно подешевшало паливо для автомобілів

Паливо впало в ціні / УНІАН

В Україні стало дешевше заправляти машину. Ціни на паливо знижувалися майже протягом двох тижнів і нарешті стабілізувалися. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 13 грудня поточного року стабілізувалися.

Тобто, в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. А ось автогаз в середньому додав в ціні 2 копійки, пише "Мінфін".

За даними моніторингу "Консалтингової групи А-95", середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,50 гривень за літр (+0,00 гривень), на бензин А - 95 - 30,26 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо-29,52 гривень за літр (+0,00 гривень). Автогаз коштує 19,07 гривень за літр (+0,02 гривень).

Як відомо, починаючи з 1 грудня розрахункові ціни для бензину були знижені на з 27,15 до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива - з 23,83 гривень до 23,27 за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину в роздробі не повинна перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні ні з того ні з сього обірвалися ціни на паливо. Розрахункові ціни для бензину і дизеля знижені майже на гривню.

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