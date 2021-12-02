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Ціни на бензин і паливо в Україні впали

2 грудня 2021, 16:18

Ціни на бензин і дизпаливо різко знизилися після публікації нової максимальної вартості.

бензин
Ціни на бензин в Україні / pixabay

2 грудня в Україні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо у порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися.

За даними моніторингу Консалтингової групи А-95, автогаз в Україні подорожчав.

Так, середні роздрібні ціни на бензин:

  • А-92 становлять 30,32 гривень за літр (- 0,29 гривень),
  • А-95 - 31,09 гривень за літр (- 0,30 гривень),
  • Дизельне паливо - 30,18 гривень за літр ( - 0,13 гривень),
  • Автогаз - 19,07 гривень за літр (+ 0,01 гривень).

Ціни на бензин і дизпаливо різко знизилися після публікації нової максимальної вартості.

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Зазначимо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 1 грудня.

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Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

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