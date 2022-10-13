В Україні дозволили ще одній категорії виїзд за кордон: що відомо

Виїзд військовозобов'язаних за кордон / УНІАН

В Україні дозволив виїжджати за кордон представникам авіаційної галузі.

Як повідомляє пресслужба Держприкордонслужби виїзд буде дозволений, якщо українці направляються на роботу або тренажерну підготовку.

"Авіаційний персонал, державні інспектори з авіаційного нагляду або особи, уповноважені на проведення перевірок Державіаслужби, а також працівники державного авіаційного підприємства "Україна" можуть виїхати за кордон під час воєнного стану", - йдеться в розпорядженні Кабміну.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

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